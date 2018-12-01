Помер екс-президент США Джордж Буш-старший

Фото: Джордж Буш Старший (з відкритих джерел)

Джордж Буш-старший помер у віці 94 років

У п'ятницю, 30 листопада, у віці 94 років помер колишній президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш-старший. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Представники родини причини смерті не називають, а дата поховання буде повідомлена окремо.

Зазначається, що здоров'я екс-президента погіршилося після смерті його дружини Барбари Буш у квітні 2017 року, з якою він був одружений з 1945 року та мав 5 дітей.

Буш-страший, який став 41 президентом США, керував Сполученими Штатами з 1989 по 1993 роки, і брав участь у Другій світовій війні. Крім того, з 24 листопада 2017 року Буш-страший став рекордсменом серед американських президентів за тривалістю життя.

Крім того, Буш-старший страждав на хворобу Паркінсона і змушений був пересуватися в інвалідному візку. З 2000 року ЗМІ час від часу писали про стан його здоров’я. Він потрапляв у лікарню з аритмією, після втрати свідомості, з травмою шиї, двічі - з пневмонією, а насамкінець з сепсисом.

Нагадаємо, що нещодавно помер американський скульптор Роберт Морріс. Він був одним із засновників мінімалізму в 1960-х роках. Життя діяча культури обірвалося на 88-му році життя в Нью-Йорку.