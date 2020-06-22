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У Грузії трьох українців підозрюють в торгівлі наркотиками

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 16:25
У Грузії трьох українців підозрюють в торгівлі наркотиками
Фото: затримання (РБК-Україна)

Чоловіків підозрюють у придбанні, зберіганні та реалізації наркотиків

У грузинській столиці Тбілісі правоохоронці затримали трьох українців. Їх підозрюють у придбанні, зберіганні та реалізації наркотиків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Грузії.

За даними відомства, затримані причетні до схеми незаконного обігу наркотиків.

Зокрема, за словами українців, наркотики були попередньо поміщені в спеціально відібрані укриття в столиці. Після чого адреси дистанційно повідомлялися людині, який потім продавав наркотики.

Під час обшуку у підозрюваних вилучили таблетки "Субутекс", речовини, що містять "Бупренорфін" та інші наркотичні препарати.

Затриманим загрожує від восьми до 20 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в Тбілісі затримали п'ятеро українців.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Грузіянаркотикиукраинцы
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