У Грузії протестують під окружними виборчкомами, мобілізована поліція

Фото: прапор Грузії (pixabay.com)

У столиці Грузії Тбілісі перед офісами окружних виборчих комісій проходять акції протесту опозиції. Опозиція звинуватила виборчу адміністрацію в фальсифікації результатів виборів і вимагають допуску на засідання комісій.

Про це повідомляє Перший канал Грузії.

У офісів виборчих комісій мобілізована поліція.

На акції присутні члени "Національного руху" - Леван Хабеишвили, Хатія Деканоїдзе, представники "Єдиної Грузії" і "Лело".

Крім того, на акції правоохоронці затримали кілька людей.

Нагадаємо, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. За попередніми результатами голосування, перемагає правляча партія "Грузинська мрія", а опозиційна сила "Єдиний національний рух" займає друге місце.

наступного дня, 1 листопада, в центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів. На акцію протесту прийшли представники опозиційних партій.