Біля грецьких островів стався підводний землетрус

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Ekathimerin i .

Афінський геодинамічний інститут поінформував, що епіцентр землетрусу був за 20 кілометрів на північний захід від Ікарії на глибині 17,5 кілометра. Він стався о 6-й ранку за місцевим часом.

Поштовхи відчувалися на Самосі, Хіосі та інших островах у цьому районі.

Через 10 хвилин після цього землетрусу стався ще один менш потужний магнітудою 4,1. Інформації про постраждалих або руйнування поки що не надходило.