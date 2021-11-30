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Біля грецьких островів стався підводний землетрус

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Ікарія, Вівторок 30 листопада 2021 15:18
Біля грецьких островів стався підводний землетрус Фото: біля островів Греції стався землетрус (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Біля островів Греції стався землетрус магнітудою 5,1. Це був підводний землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.

Афінський геодинамічний інститут поінформував, що епіцентр землетрусу був за 20 кілометрів на північний захід від Ікарії на глибині 17,5 кілометра. Він стався о 6-й ранку за місцевим часом.

Поштовхи відчувалися на Самосі, Хіосі та інших островах у цьому районі.

Через 10 хвилин після цього землетрусу стався ще один менш потужний магнітудою 4,1. Інформації про постраждалих або руйнування поки що не надходило.

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