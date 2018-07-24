У Грузії проводять евакуацію тіла загиблого українського туриста, - МЗС

Рятувальну операцію ускладнюють погодні умови та висота гір

У Грузії наразі триває операція з евакуації тіла загиблого українського туриста. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник глави департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За словами консула, рятувальну операцію ускладнюють погодні умови та висота гір. Організувати спуск тіла з гори без гелікоптера неможливо через небезпеку сходження лавин.

"Триває операція з евакуації тіла загиблого українця. За оперативною інформацією рятувальних служб, тіло вже знято з гори. Інший українець, постраждалий, - госпіталізований, очікується, що до кінця тижня залишить лікарню", - повідомив Кирилич.

Також він додав, що підтримує контакт з рятувальними службами, страховою компанією та рідними українських туристів.

Як зазначив друг врятованого туриста - Дмитро Костюк, 18 липня у Грузії двоє українських туристів відстали від групи і під час спуску з вершини Тетнульд зірвалися з тропи та скотилися нижче по схилу. В результаті один з них загинув, а другого було врятовано і зараз він перебуває в лікарні міста Зугдіді.

"Зі слів Ярослава, ситуація була наступна: Ярослав та Євген зірвалися з тропи при спуску з вершини г.Тетнульд у Грузії. Приблизно о 19 годині група з якою вони йшли заявила про їх зникнення (вони йшли останніми тому іх зникнення помітили не одразу). За сприяння українського консула та страхової компанії на місце події вилетів вертоліт. Але чомусь аж із Тбілісі", - написав Костюк e Facebook.

Додав також, що, за словами врятованого туриста - Ярослава, приблизно о 12 годині наступного дня рятувальна команда знайшла українців поруч на схилі льодопаду. З численними травмами, але обох живими. Одразу вдалось забрати та доставити у лікарню тільки Ярослава, який міг ходити сам. Йому одразу ж була надана відповідна медична допомога.

Іншого туриста забрати не вдалося з першого разу. Друга спроба також була невдалою.

UPD. За інформацією Ліги, тіло загиблого нарешті зняли з гори. В тексті була помилка - не 19, а 18 липня. Прошу уваги... Опубліковано Дмитрієм Костюком Вівторок, 24 липня 2018 р.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що український турист загинув у горах Грузії. Його тіло було знайдено на горі Тетнульд. У рятувальній службі поінформували, що одного з українських туристів рятувальники все ж змогли евакуювати з місця події 18 липня, однак операцію з порятунку іншого туриста довелося перервати через погіршення погодних умов.