В Грузии проводят эвакуацию тела погибшего украинского туриста, - МИД

Спасательную операцию осложняют погодные условия и высота гор

В Грузии сейчас продолжается операция по эвакуации тела погибшего украинского туриста. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По словам консула, спасательную операцию осложняют погодные условия и высота гор. Организовать спуск тела с горы без вертолета невозможно из-за опасности схода лавин.

"Продолжается операция по эвакуации тела погибшего украинца. По оперативной информации спасательных служб, тело уже снято с горы. Другой украинец, пострадавший - госпитализирован, ожидается, что до конца недели покинет больницу", - сообщил Кирилич.

Также он добавил, что поддерживает контакт со спасательными службами, страховой компанией и родными украинских туристов.

Как отметил друг спасенного туриста - Дмитрий Костюк, 18 июля в Грузии двое украинских туристов отстали от группы во время спуска с вершины Тетнульд сорвались с тропы и скатились ниже по склону. В результате один из них погиб, а другой был спасен и сейчас он находится в больнице города Зугдиди.

"Со слов Ярослава, ситуация была следующая: Ярослав и Евгений сорвались с тропы при спуске с вершины г.Тетнульд в Грузии. Примерно в 19 часов группа с которой они шли заявила об их исчезновении (они шли последними, поэтому их исчезновение заметили не сразу). При содействии украинского консула и страховой компании на место происшествия вылетел вертолет. Но почему-то аж из Тбилиси", - написал Костюк в Facebook.

Добавил также, что, по словам спасенного туриста - Ярослава, примерно в 12 часов следующего дня спасательная команда нашла украинцев рядом на склоне льодопаду. С многочисленными травмами, но обоих живыми. Сразу удалось забрать и доставить в больницу только Ярослава, который мог ходить сам. Ему сразу же была оказана соответствующая медицинская помощь.

Другого туриста забрать не удалось с первого раза. Вторая попытка также была неудачной.

UPD. За інформацією Ліги, тіло загиблого нарешті зняли з гори. В тексті була помилка - не 19, а 18 липня. Прошу уваги... Опубліковано Дмитрієм Костюком Вівторок, 24 липня 2018 р.

Напомним, 24 июля стало известно, что украинский турист погиб в горах Грузии. Его тело было найдено на горе Тетнульд. В спасательной службе сообщили, что одного из украинских туристов спасатели все же смогли эвакуировать с места происшествия 18 июля, однако операцию по спасению другого туриста пришлось прервать из-за ухудшения погодных условий.