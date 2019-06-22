У Грузії взяли під варту більше 120 протестувальників

У Грузії щонайменше 121 людину засудили до 12 діб арешту через участь у протесті в Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Грузії.

За даними грузинського МВС, затриманих на акціях протесту біля будівлі парламенту Грузії протестувальників засудили до 12 діб арешту. Демонстрантам інкримінували непідкорення поліції та мале хуліганство під час мітингів у Тбілісі, які почалися у четвер, 20 червня.

Зазначається, що всі інші затримані під час протесту демонстранти були звільнені та оштрафовані.

"Інформуємо суспільство, що 121 людина, затримана в ході акції 20 червня, в адміністративному порядку засуджені до адміністративного ув'язнення (12 діб), а решта - звільнені. Їм виписані штрафи або зроблено словесне попередження", - йдеться в заяві МВС.

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, у грузинській столиці Тбілісі почалася нова хвиля протесту біля будівлі парламенту. Демонстранти вимагають звільнити всіх затриманих раніше протестувальників. Також маніфестанти хочуть відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія та проведення позачергових парламентських виборів.

Як писало РБК-Україна, в ході протестів у Тбілісі поліція арештувала 305 демонстрантів. У МВС заявили, що протестувальники були заарештовані за "різні правопорушення".