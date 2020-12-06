У Грузії недалеко від Тбілісі стався землетрус

Землетрус магнітудою 3 стався в суботу ввечері на південному сході Грузії, за 57 кілометрів від Тбілісі. Глибина підземних поштовхів досягала 12 км.

Про це повідомив Грузинський національний центр сейсмічного моніторингу.

Сам епіцентр стихійного лиха знаходився за 57 кілометрів від Тбілісі, в 15 км на захід від міста Дманіс, в селі Мамишларі.

Інформація про руйнування будівель і людські жертви не надходила.

Варто відзначити, що за п'ять днів до цього, 30 листопада в Грузії зафіксували інший землетрус.

Його епіцентр глибиною 10 км знаходився в 19 км на південний захід від міста Дманіс, магнітуда в епіцентрі досягала 4 балів.

Нагадаємо, раніше в жовтні біля берегів Аляски (США) стався землетрус магнітудою 7,5 бала, у зв'язку з чим була оголошена загроза цунамі.

У серпні землетрус магнітудою 6,8 завалився на острів Суматра в Індонезії.