У Грузії призначили парламентські вибори

Фото: парламент Грузії (flickr.com/marcofieber)

У Грузії призначили дату проведення парламентських виборів. Вони відбудуться 31 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє "Грузія Online".

Зазначається, що відповідний указ підписав президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Я хотіла б звернутися до громадськості і закликати вас провести цей період, ці два місяці до виборів, як можна спокійніше. В сьогоднішніх умовах, коли ми вже пережили пандемію і досить важкий рік, потрібно дуже спокійно підготуватися до виборів", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Михайло Саакашвілі заявив про намір брати участь у виборах в Грузії.

Крім того, в МЗС Грузії викликали посла України Ігоря Долгова з-за заяв Михайла Саакашвілі про нелегітимність нинішнього грузинського уряду.

Також на початку червня українського посла в Грузії викликали з-за заяв Саакашвілі про парламентські вибори в країні.