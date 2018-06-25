В Грузии микроавтобус попал в ДТП, пострадали 19 человек

Полиция Грузии установила, что трейлер столкнулся с микроавтобусом, когда тот затомозил у остановки

В результате дорожно-транспортного происшествия в Грузии с участием микроавтобуса пострадали 19 человек. Микроавтобус столкнулся с грузовым прицепом, передает телеканал "Рустави-2".

Авария произошла возле поселка Церовани, за15 км к северу от грузинской столицы - Тбилиси. Предварительно полиция Грузии установила, что трейлер столкнулся с микроавтобусом, когда тот затомозил у остановки.

В результате аварии 19 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, всех их доставили в больницы.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Грузии, состояние всех пациентов стабильное, опасности их жизням нет.



тем временем правоохранительные органы страны открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения, что повлекло причинение вреда здоровью людей.

Напомним, ранее в Киевской области на трассе неподалеку от Переяслав-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса.