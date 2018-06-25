Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Грузии микроавтобус попал в ДТП, пострадали 19 человек

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 15:17
Фото: полиция Грузии (twitter.com/news_tbilisi)
Фото: полиция Грузии (twitter.com/news_tbilisi)

Полиция Грузии установила, что трейлер столкнулся с микроавтобусом, когда тот затомозил у остановки

В результате дорожно-транспортного происшествия в Грузии с участием микроавтобуса пострадали 19 человек. Микроавтобус столкнулся с грузовым прицепом, передает телеканал "Рустави-2".

Авария произошла возле поселка Церовани, за15 км к северу от грузинской столицы - Тбилиси. Предварительно полиция Грузии установила, что трейлер столкнулся с микроавтобусом, когда тот затомозил у остановки.

В результате аварии 19 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, всех их доставили в больницы.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Грузии, состояние всех пациентов стабильное, опасности их жизням нет.

тем временем правоохранительные органы страны открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения, что повлекло причинение вреда здоровью людей.

Напомним,  ранее в Киевской области на трассе неподалеку от Переяслав-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса.

В Грузии на свадьбе отравились 100 человек В Николаевской области в результате ДТП погиб несовершеннолетний
Теги публикации: ДТП, Грузия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь