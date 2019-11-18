У Грузії в ході акції протесту затримали майже 20 осіб

У столиці Грузії Тбілісі під час акції протесту у парламенту затримали 18 осіб непокору поліції та хуліганства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Також наголошується, що всі входи в будівлю були розблоковані і парламент може працювати без перешкод.

"В результаті заходів, прийнятих поліцією МВС, вхід в законодавчий орган був очищений від штучно створених бар'єрів, всі входи до парламенту були звільнені, і законодавчий орган може продовжувати працювати безперебійно", - йдеться в повідомленні.

Для розгону протестувальників на проспекті Руставелі поліцейські застосували водомет.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Грузії 17 листопада відновилася антиурядова акція протесту, учасники яких висловлюють обурення з-за відхилення парламентом виборчої реформи. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі.

Учасники акції збиралися під будівлею грузинського парламенту. Акцію протесту зібрали понад 20 політичних партій, включаючи найбільші опозиційні сили "Єдиний національний рух" і "Європейська Грузія".