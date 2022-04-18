У Грузії депутати запропонували відзначати День перемоги над фашизмом 8 травня

У Грузії парламентська опозиція запропонувала правлячій команді відзначати День перемоги над фашизмом не 9 травня, а 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online .

Кілька депутатів підготували зміни до Трудового кодексу, які передбачають оголошення 8 травня вихідним днем.

"За сталою радянською традицією, Росія і пострадянські країни, в тому числі і Грузія, після розпаду СРСР відзначають День перемоги 9 травня. Винятком є лише Прибалтійські країни і Україна, де подібно Великобританії, США і Європі (Франція, Німеччина, Чехія і т.д.), ця дата відзначається 8 травня", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зазначимо, що проєкт змін до Трудового кодексу буде представлений на засіданні бюро сьогодні, 18 квітня.