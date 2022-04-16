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У Литві депутати хочуть зробити 9 травня Днем пам'яті жертв геноциду в Україні

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Литва, Субота 16 квітня 2022 06:12
У Литві депутати хочуть зробити 9 травня Днем пам'яті жертв геноциду в Україні Фото: Сейм Литви (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Група депутатів Литви пропонує зробити 9 травня не тільки Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Відповідну поправку до закону про пам'ятні дати зареєстрували 16 депутатів, які належать як до правлячих партій, так і до опозиційних.

Серед авторів проєкту - спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністри закордонних справ і юстиції, головний ініціатор і організатор - заступник спікера Сейму Паулюс Саударгас.

"9 травня відзначається у РФ як День Перемоги у Другій світовій війні, але водночас замовчуються військові злочини і репресії Радянського Союзу проти цілих народів в криваву сталінську епоху. Литві, Україні та частині Європи не довелося порадіти перемозі над нацистською Німеччиною, оскільки одна окупаційна влада змінилася на іншу, яка також скоювала злочини проти людяності", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зазначається, що зараз в Україні відбувається геноцид, який здійснює путінська Росія, Що являє собою реінкарнацію Радянського Союзу.

"Таким чином, цей день об'єднав би трагедії, пережиті українцями тоді і зараз, тобто організований Радянським Союзом Голодомор, масові вбивства, депортації і винищення мирних жителів в системі ГУЛАГу і військові злочини, що здійснюються сьогодні російськими військовими", - зазначають автори документа.

Раніше парламент Латвії оголосив 9 травня Днем пам'яті жертв війни в Україні. У цей день в країні заборонені масові заходи.

Росіяни традиційно відзначають 9 травня як день перемоги над нацистською Німеччиною. При цьому, на Заході закінчення Другої світової війни в Європі відзначають 8 травня.

Нагадаємо, Верховна рада визнала війну Росії проти України геноцидом української нації.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав агресію Росії проти України геноцидом.

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