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Группу "черных" лесорубов будут судить в Ровенской области: им грозит до 7 лет заключения

Украина, Среда 06 ноября 2024 20:28
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Группу "черных" лесорубов будут судить в Ровенской области: им грозит до 7 лет заключения Фото: группу "черных" лесорубов будут судить в Ровенской области (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Ровенской области будет судить группу "черных" лесорубов. Своими действиями они нанесли ущерб более чем на 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 3 человек, которым инкриминируют незаконные порубки леса, перевозку и хранение древесины, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в составе организованной группы.

По данным правоохранителей, организовал группировку житель села Осова, Сарненского района. К своей незаконной деятельности он приобщил жителей соседнего села Кидры уже в Варасском районе.

Мужчины, не имея разрешительных документов, резали сосны в лесном массиве вблизи Кидера. Незаконно срубленные деревья злоумышленники распилили на бревна и тракторами с прицепами перевозили для дальнейшей переработки на подконтрольные им пилорамы. Позже древесину продавали, а полученную прибыль организатор распределял между всеми участниками группы.

В своей деятельности злоумышленники использовали отдельные мобильные телефоны, предпринимали меры конспирации и привлекали третьих лиц, которые следили за окружающей обстановкой во время незаконных порубок.

Судом наложен арест на бензопилы и транспортные средства, которые злоумышленники использовали в своей деятельности, а также бревна древесины, изъятые во время обысков. Обвиняемые уже возместили нанесенный ущерб.

Заметим, что за незаконную порубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозку, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинивших существенный вред, существует наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"Закон о дровах" в Украине

Напомним, на днях Верховная Рада поддержала законопроект №9665, направленный на борьбу с незаконной вырубкой и продажей леса.

Согласно ему, за хранение, перевозку и сбыт древесины без документов о ее происхождении будут грозить большие штрафы и тюремные сроки.

Подробнее о законопроекте по дровам можно узнать в материале РБК-Украина.

Однако следует отметить, что по данным Офиса президента Владимир Зеленский не подпишет так называемый "закон о дровах".

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