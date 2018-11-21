Групу "Опозиційна платформа - За життя" презентували 19 нардепів

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Створення депгрупи в Раді стане кроком до створення великої політичної сили, вважає Рабінович

У вівторок, 20 листопада, у Верховній раді України була створена депутатська група "Опозиційна платформа – За життя", до складу якої увійшли 19 народних обранців. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповіли народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович і народний депутат Юрій Бойко.

"Найближчим часом у Верховній раді буде оголошено про створення депутатської групи "Опозиційна платформа – За життя", до складу якої увійдуть 19 парламентаріїв, що є наступним кроком до створення великої політичної сили", – розповів Рабінович.

Головним у цьому питанні лідер партії "За життя" назвав консолідацію жителів півдня, сходу і центру країни.

"Ми йдемо вперед, і ми не зупиняємося. І сьогодні ви спостерігаєте за тим, як створюється нова політична сила, яка переможе і на президентських, і на парламентських виборах", – зазначив політик.

На уточнююче питання, хто ще приєднається до "Опозиційної платформі – За життя", Рабінович запевнив: "Ви побачите ще багато і політиків і політичних сил, і різних об'єднань, у тому числі громадських".

У свою чергу Юрій Бойко підкреслив, що справа не в прізвищах, а в принципах, які сповідує і буде захищати платформа.

"Сьогодні багато говорять, нас звинувачують у співпраці з владою. Але я хочу вам сказати: "Опозиційна платформа – За життя" пішла вперед, а "Опозиційний блок" Порошенка – залишився позаду. І нам все одно, хто очолить фракцію "Опоблоку" – це вже життя минуле. Ми ж йдемо вперед, як того вимагає суспільство, як того вимагають наші виборці. Тому дуже важливо, щоб всі опозиційні сили об'єднались навколо новоствореної платформи. Про нас можуть багато говорити, але це нас абсолютно не цікавить. Наше завдання – перемога на виборах, і ми сьогодні – головні борці з нинішньою владою", – констатував Бойко.

Рабінович висловив упевненість, що саме сьогодні "час, коли потрібно зробити крок назад, сісти без камер і журналістів за стіл переговорів, домовитися, як припинити руйнування економіки, як почати зшивати країну, а потім вже розбиратися з особистими амбіціями".

"Є три питання, які об'єднують всіх, хто збирається на нашій платформі: перше – негайний мир, друге – порятунок економіки, третє – це позаблокова держава за типом "Швейцарії Східної Європи", яка мирно і дружно живе зі всіма сусідами і будує свою професійну армію", – пояснив парламентарій.

На питання, хто очолить депутатську групу "Опозиційної платформи – За життя", Юрій Бойко відповів: "У депгрупі дві співголови – Юрій Бойко і Вадим Рабінович".