Группу "Оппозиционная платформа - За життя" презентовали 19 нардепов

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Создание депгруппы в Раде станет шагом к созданию большой политической силы, считает Рабинович

Во вторник, 20 ноября, в Верховной раде Украины была создана депутатская группа "Оппозиционная платформа – За життя", в состав которой вошли 19 народных избранников. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказали народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович и народный депутат Юрий Бойко.

"В ближайшее время в Верховной раде Украины будет объявлено о создании депутатской группы "Оппозиционная платформа – За життя", в состав которой войдут 19 парламентариев, что является следующим шагом к созданию большой политической силы", – рассказал Рабинович.

Главным в этом вопросе лидер партии "За життя" назвал консолидацию жителей юга, востока и центра страны.

"Мы идем вперед, и мы не останавливаемся. И сегодня вы наблюдаете за тем, как создается новая политическая сила, которая победит и на президентских, и на парламентских выборах", – отметил политик.

На уточняющий вопрос, кто еще примкнет к "Оппозиционной платформе – За життя", Вадим Рабинович заверил: "Вы увидите еще много и политиков, и политических сил, и разных объединений, в том числе общественных".

В свою очередь Юрий Бойко подчеркнул, что дело не в фамилиях, а в принципах, которые исповедует и будет защищать платформа.

"Сегодня многие говорят, обвиняют нас в сотрудничестве с властью. Но я хочу вам сказать: "Оппозиционная платформа – За життя" пошла вперед, а "Оппозиционный блок" Порошенко – остался позади. И нам все равно, кто возглавит фракцию "Оппоблока" – это уже жизнь прошлая. Мы же идем вперед, как того требует общество, как того требуют наши избиратели. Поэтому очень важно, чтобы все оппозиционные силы объединились вокруг недавно созданной платформы. О нас могут многое говорить, но это нас абсолютно не интересует. Наша задача – победа на выборах, и мы сегодня – главные борцы с нынешней властью", – констатировал Бойко.

Рабинович высказал уверенность, что именно сегодня – то "время, когда нужно сделать шаг назад, сесть без камер и журналистов за стол переговоров, договориться, как прекратить разрушение экономики, как начать сшивать страну, а потом уже разбираться с личными амбициями".

"Есть три вопроса, которые объединяют всех, кто собирается на нашей платформе: первый – немедленный мир, второй – спасение экономики, третий – это внеблоковое государство по типу "Швейцарии Восточной Европы", которое мирно и дружно живет со всеми соседями и строит свою профессиональную армию", – пояснил парламентарий.

На вопрос, кто возглавит депутатскую группу "Оппозиционной платформы – За життя", Юрий Бойко ответил: "В депгруппе два сопредседателя – Юрий Бойко и Вадим Рабинович".