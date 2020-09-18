Групу хасидів затримали у Закарпатській області при спробі прорватись в Україну

Два українці перевозили через кордон 7 паломників-хасидів, їх затримали правоохоронці. Це була чергова спроба хасидів перетнути кордон, попри заборону уряду.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Прикордонники вже направили повідомлення для внесення в ЄРДР за ст. 332 ККУ за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

"Документи, які б посвідчували особу, були лише у 2 осіб. Попередньо встановлено, що вони є громадянами США та Ізраїлю. Всі вони незаконно потрапили в Україну з Угорщини", - йдеться у повідомленні.

Фото: затримання (mvs.gov.ua)

Також у Львівській області в пункті пропуску "Краківець" викрито іноземця-паломника, який вдавав з себе українця. Він надав паспорт громадянина України, проте прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить. Насправді він виявився громадянином Австрії 1985 року народження, а свій справжній паспорт приховав під устілкою взуття.

Нагадаємо, Україна закрила пункт пропуску "Нові Яриловичі", біля якого знаходяться сотні паломників-хасидів.

Крім того, на кордон з Білоруссю стягнули резерви, щоб не пустити хасидів.