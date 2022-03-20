Група російських військових відмовилася брати участь у війні проти України, - Генштаб

Фото: російські військові відмовилися брати участь у війні проти України (facebook. com. mod / mil rus)

Група російських військових після невдалого наступу на Харків відмовилася брати участь у війні проти України. Проти них розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що комендатура російського міста Бєлгород почала розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади Збройних сил РФ. Вони брали участь у наступі на Харків, і через великі втрати відмовилися від подальшої участі в бойових діях Крім того, військові підбурювали своїх товаришів по службі відмовитися від участі у війні і повертатися додому.