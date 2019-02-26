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Організатори "Євробачення" прокоментували ситуацію з MARUV

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 08:26
Організатори "Євробачення" прокоментували ситуацію з MARUV
Фото: MARUV (facebook.com/MaruvOfficial)

НСТУ має найближчим часом оголосити учасника від України

У зв'язку з ситуацією навколо переможця національного відбору Євробачення-2019 MARUV український мовник має оголосити учасника пісенного конкурсу від України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Європейського мовного союзу.

У повідомленні говориться, що кожен мовник несе відповідальність за вибір свого учасника на "Євробачення" у відповідності з правилами. Відповідно після того, як з переможницею національного відбору MARUV не змогли укласти договір, Національна суспільна телерадіокомпанія України має оголосити виконавця, який відправиться на конкурс в Ізраїль.

В Європейському мовному союзі відзначили, що повідомлять ім'я учасника тоді, коли українська сторона визначиться з виконавцем та підтвердить його участь.

Відзначимо, вчора стало відомо, що MARUV не буде представляти Україну на конкурсі.

Нагадаємо, минулого тижня MARUV перемогла в національному відборі, отримавши максимальну кількість голосів глядачів.

За словами артистки, відмова від концертів в Росії, яка прописана в договорі з НСТУ, не була для неї принциповою. Він також зазначила, що основні розбіжності викликали інші пункти договору, які співачка назвала "кабальними".
 

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