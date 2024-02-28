Группе оккупантов объявили подозрение за расстрел мужчины в селе под Харьковом

Трое российских военных во время оккупации села под Харьковом расстреляли мужчину по мотивам личной мести. Теперь им объявили подозрения за нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Харьковской области.

О ком идет речь

Правоохранители установили личности еще трех российских оккупантов, которые совершали военные преступления против гражданского населения в период захвата части Харьковской области.

Речь идет о трех военнослужащих 6-й отдельной танковой бригады вооруженных сил РФ Рамазане Омарове, Алхасе Расулове, Ражабе Насридинове.

Весной 2022 года они подавляли сопротивление местных жителей и насильно склоняли их к сотрудничеству с оккупационными властями на территории Дергачевского и Богодуховского районов. Во время таких "мероприятий" россияне массово похищали и убивали людей.

Расстрел мужчины

По данным следствия, во время одного из таких "налетов" на территории села Макарово Богодуховского района злоумышленники ворвались на местную ферму.

Чтобы продемонстрировать свою дерзость, преступники начали стрелять в сторону стада скота. В то время на ферме находился охранник и сделал мужчинам замечание относительно их поведения.

Фото: Оккупанты (facebook.com/ssu.kharkiv)

Преступники решили отомстить мужчине за его неповиновение. Через два дня они выследили охранника по дороге на работу, и Омаров выстрелил в него дважды. В то время двое его сообщников заботились о том, чтобы не осталось свидетелей их зверства.

Россиянам объявили подозрения

На основании собранных доказательств, двум оккупантам заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, преступные действия Омарова квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан", - добавили в СБУ.

Военные преступления россиян

Напомним, российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, недавно стало известно, что солдаты РФ расстреляли шесть украинских пленных в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке.

Также Офис генпрокурора сообщал о расстреле украинских военнопленных россиянами вблизи села Работино Запорожской области.