RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Группа российских и китайских военных самолетов вошла в зону ПВО Южной Кореи

Архивное фото: Группа российских и китайских военных самолетов вошла в зону ПВО Южной Кореи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Два китайских и четыре российских военных самолета вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи.

Об этом заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Сеула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Отмечается, что Южная Корея решила направить к месту происшествия свои истребители.

Представитель Сеула заявил, что между 11:53 и 12:10 китайские и российские самолеты вошли в зону противовоздушной обороны Южной Кореи с севера восточного острова Уллин и покинули ее с востока от самых восточных островов Токто.

Китайские и российские самолеты обнаружили еще до их входа в зону ПВО и мобилизовали истребители ВВС для принятия тактических мер на случай непредвиденной ситуации.

Южная Корея выразила протест

Зона ПВО не является территориальным воздушным пространством, а предназначена для того, чтобы заставить иностранные самолеты идентифицировать себя, чтобы избежать случайных столкновений.

Южная Корея выразила протест Китаю по поводу вторжения по прямой военной линии, однако она не может выразить такой протест российской стороне, поскольку обе стороны не имеют такой линии связи.

Провокации России

Напомним, россияне уже не раз использовали свои самолеты для провокаций.

В августе этого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.

В том же месяце Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".

Недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайЮжная Корея