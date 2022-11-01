Группа российских хакеров атаковала Минфин США

В прошлом месяце российские хакеры атаковали одно из министерств в США. Как оказалось, атаку удалось эффективно отразить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов США, которое приводит издание Reuters.

Министерство финансов приписало распределенные атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS) российской хакерской группе Killnet. Именно она взяла на себя ответственность за атаку на сайты нескольких штатов и аэропортов США в октябре. Об этом сообщил советник по кибербезопасности замминистра финансов США Тодд Конклин.

Killnet заявил 11 октября, что атаковал сетевую инфраструктуру JPMorgan Chase & Co, но банк не сообщил, что это повлияло на его операции. Конклин описал атаку на Казначейство, как достаточно низкоуровневую DDoS-активность, нацеленную на критически важные узлы инфраструктуры Казначейства.

"В соответствии с новыми процедурами, принятыми при администрации Байдена, министерство финансов быстро передало адреса интернет-протокола, использованные в атаке, фирмам, оказывающим финансовые услуги", - заявил Конклин.