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Группа полицейских попала под обстрел возле Часового Яра: есть раненые

Фото: Полицейские (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли группу полицейских вблизи Часового Яра в Донецкой области. Пятеро правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Сегодня автомобиль полицейского подразделения "Белый ангел" попал под обстрел в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в районе Часового Яра Бахмутского района.

"Пять полицейских экипажа получили ранения. Они сами выбрались из зоны поражения, им оказана медицинская помощь. Состояние правоохранителей выясняется", - пояснили в полиции.

Подразделение "Белый ангел" занимается эвакуацией гражданских, оказанием медицинской помощи и доставки гуманитарной помощи туда, куда не могут заехать никакие волонтеры.

Напомним, что полицейские Киевской области попали под обстрел в Херсонской области, спасая людей. Женщина-кинолог получила ранения.

Российские войска нанесли удар по экипажу правоохранителей в городе Красногоровка (Донецкая область). Этот обстрел удалось запечатлеть на видео.

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