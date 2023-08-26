До конца года облгазы Фирташа перейдут в управление государства, - "Нафтогаз"
Наиболее системные облгазы, принадлежавшие подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу, уже находятся под контролем НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАКа Алексея Чернышева в интервью "Экономической правде".
По его словам, "Нафтогаз" уже перебрал управление в 13 из 26 облгазов Дмитрия Фирташа, и эта работа продолжается.
"Мы контролируем большую часть распределения. Этот процесс будет завершен до конца текущего года", - заверил Алексей Чернышев.
Он также добавил, что любая компания, переходящая в группу "Нафтогаз", требует инвестиций для своей работы.
Ранее "Нафтогаз" упразднил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа.
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