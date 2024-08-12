ua en ru
Пн, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в штатном режиме, – Чернышов

Понедельник 12 августа 2024 13:05
UA EN RU
Закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в штатном режиме, – Чернышов Фото: глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Несмотря на несколько атак на украинские ПХГ в марте-апреле 2024 года, закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в штатном режиме.

Об этом сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в прошлом году европейские трейдеры скачали около 2,5 млрд куб. м топлива в украинские газохранилища.

"В этом году темпы закачки несколько снизились из-за российских атак на газовую инфраструктуру. Однако главным остается коммерческий фактор – спред. Цена на газ на сегодняшний день недостаточно выгодна для трейдеров для формирования резервов", - отметил Чернышов.

По его словам, в прошлом году пик закачки пришелся именно на август-сентябрь, а сезон длился до октября включительно.

Ожидается, что европейские подземные хранилища газа вскоре будут переполнены, ведь по состоянию на первую декаду августа 2024 они уже заполнены на 86%.

В то же время, по словам Алексея Чернышова, в сентябре и октябре у украинских ПХГ останется много свободного места. Кроме того, компания постоянно работает над дополнительной защитой инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев