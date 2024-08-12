Закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в штатном режиме, – Чернышов

Несмотря на несколько атак на украинские ПХГ в марте-апреле 2024 года, закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в штатном режиме.

Об этом сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в прошлом году европейские трейдеры скачали около 2,5 млрд куб. м топлива в украинские газохранилища.

"В этом году темпы закачки несколько снизились из-за российских атак на газовую инфраструктуру. Однако главным остается коммерческий фактор – спред. Цена на газ на сегодняшний день недостаточно выгодна для трейдеров для формирования резервов", - отметил Чернышов.

По его словам, в прошлом году пик закачки пришелся именно на август-сентябрь, а сезон длился до октября включительно.

Ожидается, что европейские подземные хранилища газа вскоре будут переполнены, ведь по состоянию на первую декаду августа 2024 они уже заполнены на 86%.

В то же время, по словам Алексея Чернышова, в сентябре и октябре у украинских ПХГ останется много свободного места. Кроме того, компания постоянно работает над дополнительной защитой инфраструктуры.