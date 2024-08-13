Группа "Нафтогаз" за 7 месяцев 2024 года выплатила налогов на сумму более 53 млрд гривен

Фото: "Нафтогаз" за 7 месяцев уплатил налогов на сумму более 53 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

За семь месяцев 2024 года Группа "Нафтогаз" уплатила почти на 10% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о сумме более 53 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Предприятия Группы оперативно осуществляют налоговые платежи в бюджеты всех уровней. Только в июле "Нафтогаз" уплатил в сводный бюджет Украины более 6 млрд гривен", - отметил Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, государству требуется поддержка крупного бизнеса, чтобы противостоять вызовам войны.