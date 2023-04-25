Группа Макфола-Ермака представила план действий по дальнейшему усилению санкций против РФ

По его словам, документы группы сегодня лежат на столах всех мировых лидеров и всех, кто занимается санкциями. Наработка группы положена в основу более 70% санкций, которые реализовались и реализуются США, ЕС, Великобританией и другими странами.

Как сообщается, благодаря работе группы введены эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, ограничения цены на них, полные блокировочные санкции примерно против 20 крупнейших российских банков, а также РФ были лишены всех прав в FATF.

Кроме того, под торговые ограничения попал беспрецедентно широкий список товаров двойного назначения, наложены индивидуальные санкции на тысячи человек из разных сфер, создан координационный механизм имплементации санкций "Большой семерки".

"Мы ожидаем новых мощных пакетов санкций, предусмотренных новым санкционным планом. Украина ожидает внесения в следующие санкционные пакеты российских пропагандистов, поддерживающих агрессию против Украины. Важно введение санкций в отношении российских спортсменов, которых страна-агрессор использует как инструмент для пропаганды своей войны ", - сообщил Ермак.

Он также добавил, что важно дальнейшее введение санкции в отношении энергетического комплекса РФ и оборонной промышленности, ограничение использования финансовых инструментов, вопросы конфискации активов Центробанка России и их дальнейшей передачи Украине, а также другие сферы, отраженные в плане действий.

В частности, планом действий предлагаются следующие усиления санкций:

Снижение верхнего предела цены на нефть до $45 за баррель сырой нефти с целевым показателем $30 за баррель.

Ужесточение контроля за соблюдением предельных цен на нефть.

Введение налога на импорт российской нефти и газа в страны санкционной коалиции.

Прекращение прямой поставки российского газа в Европейский Союз, кроме как через Украину.

Создание резервного буфера газа в Украине. Эмбарго на русскую энергетику в Восточной Азии.

Санкции против всех российских нефтегазовых компаний, а также санкции против "Газпромбанка".

Наложение полного налогообложения на остающиеся в России западные нефтегазовые компании.

Блокировка доступа России к западным нефтегазовым сервисам.

Санкции против российских нефтесервисных компаний

Наложение санкций на "Росатом".

С полным планом действий можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, более 4 тысяч счетов россиян в банках Кипра могут быть закрыты в течение ближайших двух месяцев на фоне новых санкций против России. Они затрагивают также кипрские физические и юридические лица.

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