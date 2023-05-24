Группа конгрессменов призвала Байдена передать Украине замороженные активы ЦБ России

Группа демократов и республиканцев во главе с Адамом Шиффом и Брайаном Фицпатриком призвали президента США Джо Байдена передать Украине замороженные активы российского Центробанка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"В этот критический момент, когда каждый доллар может помочь изменить конец войны, мы призываем Вас использовать свои полномочия для перевода активов российского Центрального банка стоимостью в миллиарды долларов, замороженных в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных потребностей в Украине", - говорится в обращении конгрессменов к Байдену.
В письме конгрессмены также ссылаются на законодательные возможности и прошлые прецеденты, такие как, например, перевод Джорджем Бушем-младшим 1,7 млрд долларов Ираку в качестве компенсации жертвам терроризма.
Также они отметили, что международному обществу понятно, что именно Россия является агрессором в войне и должна нести расходы.
После российского вторжения на территорию Украины, страны Запада, в рамках санкций против страны-агрессора, начали замораживать активы России. Уже тогда начали звучать предложения направить их на восстановление Украины.
К сожалению, проблемы возникли именно на юридическом фронте, в связи с чем Запад начал разрабатывать законодательный механизм передачи замороженных средств.
Между тем по словам заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой, уже в августе должен заработать международный реестр ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ.
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