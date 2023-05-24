RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Группа конгрессменов призвала Байдена передать Украине замороженные активы ЦБ России

Фото: группа конгрессменов призвала Байдена передать Украине замороженные активы ЦБ России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Группа демократов и республиканцев во главе с Адамом Шиффом и Брайаном Фицпатриком призвали президента США Джо Байдена передать Украине замороженные активы российского Центробанка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"В этот критический момент, когда каждый доллар может помочь изменить конец войны, мы призываем Вас использовать свои полномочия для перевода активов российского Центрального банка стоимостью в миллиарды долларов, замороженных в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных потребностей в Украине", - говорится в обращении конгрессменов к Байдену.

В письме конгрессмены также ссылаются на законодательные возможности и прошлые прецеденты, такие как, например, перевод Джорджем Бушем-младшим 1,7 млрд долларов Ираку в качестве компенсации жертвам терроризма.

Также они отметили, что международному обществу понятно, что именно Россия является агрессором в войне и должна нести расходы.

Замороженные активы России

После российского вторжения на территорию Украины, страны Запада, в рамках санкций против страны-агрессора, начали замораживать активы России. Уже тогда начали звучать предложения направить их на восстановление Украины.

К сожалению, проблемы возникли именно на юридическом фронте, в связи с чем Запад начал разрабатывать законодательный механизм передачи замороженных средств.

Между тем по словам заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой, уже в августе должен заработать международный реестр ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденРоссийская Федерация