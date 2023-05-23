В Минюсте рассказали, когда заработает международный реестр ущерба от агрессии РФ
Международный реестр ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ, заработает в августе 2023 года.
Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Мы уже перешли от политических деклараций к юридически обязывающим документам. Собственно, договор, подписанный в Рейкьявике, - это документ, возлагающий определенные обязанности на страны-подписанты", - сообщила Мудрая.
На сегодняшний день продолжается процедура создания органов управления такого Договора. Это будет международная организация, в которой будет работать:
- секретариат, который будет заниматься сбором информации о доказательствах нанесенного ущерба;
- правление, которое будет верифицировать собранные доказательства и включать заявки в реестр;
- конференция участников сторон, которая будет состоять из всех участников Договора, будет назначаться исполнительным директором и будет принимать правила и процедуры работы Реестра убытков.
Реестр будет включать заявки всех пострадавших в результате агрессии РФ и доказательную базу по этим заявкам. Уже следующим шагом должно стать создание Компенсационной комиссии, которая будет компетентно рассматривать такие заявки и присуждать суммы возмещения убытков.
"Планируем, чтобы по полной Реестр заработал с августа этого года. До этого времени согласуем все шаги по созданию органов управления и финансирования этой организации", - отметила Мудрая.
По ее словам, в Евросоюзе была создана рабочая группа по рассмотрению возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
"Первым насущным вопросом является сформировать понимание, где такие активы сосредоточены, в каких юрисдикциях и в каких суммах. Ведь все, чем мы оперируем на сегодняшний день, это открытые данные из самого Центробанка России, которые были опубликованы в начале 2022 года. Если мы говорим о суверенные активы, а это около 300 млрд долларов, это данные, опубликованные ими же", - добавила замминистра.
Напомним, на саммите Совета Европы 17 мая был создан реестр убытков для Украины, открывающий путь к предстоящему международному комплексному механизму компенсации жертвам российской агрессии. Таким образом, 43 страны и Евросоюз присоединились или намеревались присоединиться к Реестру.
Также ранее мы писали, что Украина вместе с международными партнерами создает несколько реестров ущерба от российского вторжения.
К тому же правительство Нидерландов одобрило решение о расположении в Гааге Международного реестра ущерба, нанесенного Россией в войне против Украины.
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