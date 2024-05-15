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Группа Ермака-Расмуссена обнародовала план вступления Украины в НАТО

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины обнародовала важный отчет, в котором обнародованы конкретные шаги для будущего членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Андрея Ермака.

"В июле в Вашингтоне состоится саммит НАТО, где мы призываем Альянс предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении. Надежная перспектива членства в НАТО - ключевой способ убедить Россию, что она не выиграет от ведения войны. Наш отчет подчеркивает важность таких шагов для достижения справедливого мира", - отметил Ермак.

Он также отметил, что рабочая группа предлагает четкие временные рамки для вступления Украины в НАТО - не позднее июля 2028 при выполнении конкретных условий. Также необходимо усилить усилия по военной помощи Украине, включая снятие всех ограничений на поставку обычных вооружений. Важно, чтобы союзники тратили 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине и разблокировали замороженные российские активы в 300 миллиардов долларов для поддержки нашей страны.

"Если Украина не получит приглашение на Вашингтонском саммите, это может усилить агрессию со стороны РФ. Сильные и четкие решения НАТО в июле будут чрезвычайно важны для будущего справедливого мира в Украине и всем евроатлантическом регионе. Они станут мотивацией и поддержкой для наших военных и всех граждан", - добавил он.

Андерс Фог Расмуссен также отметил необходимость решительных действий со стороны НАТО для победы Украины и установления устойчивого мира.

"Лидеры Альянса должны четко заявить, что наша поддержка безопасности и суверенитета Украины необратима. Наш отчет излагает конкретные меры по достижению этой цели путем усиления экономической и военной поддержки. Присоединение Украины к НАТО - это самый верный путь к длительному миру и безопасности в Европе", - отметил Расмуссен.

Вступление Украины в НАТО

Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс после начала полномасштабного вторжения РФ. Однако часть членов Альянса пока что не спешат с тем, что бы поддержать Украину в этом вопросе.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса после победы в войне с Российской Федерацией.

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НАТОАндерс Фог РасмуссенАндрей Ермак