Группа Ермака-Макфола завершает подготовку двух документов с рекомендациями по санкциям против РФ

По словам руководителя ОП, международная рабочая группа по санкциям против России (группа Ермака-Макфола) завершает подготовку двух документов с рекомендациями по новым санкциям.

Ранее рабочая группа Ермака-Макфола разработала пятый документ на тему признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. В нем эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна - спонсор терроризма" (State Sponsor of Terrorism, SST).

Международная рабочая группа по санкциям против России была создана по инициативе президента Владимира Зеленского.

Возглавляют группу руководитель ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол.

План сосредоточен на 10 ключевых направлениях санкционной политики.