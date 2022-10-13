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Группа Ермака-Макфола завершает подготовку двух документов с рекомендациями по санкциям против РФ

Фото: группа Ермака-Макфола завершает подготовку двух документов с рекомендациями по санкциям против РФ (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с руководителем кабинета президента Европейской комиссии Бьорном Зайбертом вопросы действенности и усиления санкционной политики в отношении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

По словам руководителя ОП, международная рабочая группа по санкциям против России (группа Ермака-Макфола) завершает подготовку двух документов с рекомендациями по новым санкциям.

Ранее рабочая группа Ермака-Макфола разработала пятый документ на тему признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. В нем эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна - спонсор терроризма" (State Sponsor of Terrorism, SST).

Международная рабочая группа по санкциям против России была создана по инициативе президента Владимира Зеленского.

Возглавляют группу руководитель ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол.

План сосредоточен на 10 ключевых направлениях санкционной политики.

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Российская ФедерацияАндрей Ермак