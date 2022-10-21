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Группа Ермака-Макфола подготовила Дорожную карту индивидуальных санкций

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Пятница 21 октября 2022 20:25
Группа Ермака-Макфола подготовила Дорожную карту индивидуальных санкций Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Международная рабочая группа Ермака-Макфола по вопросам санкций против России подготовила очередной документ - Дорожную карту индивидуальных санкций: рекомендации по санкциям против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, документ содержит базовый перечень российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, которые генерируют и распространяют нарративы кремлевской пропаганды, ложь по поводу войны России против Украины и таким образом поддерживают политику, направленную на подрыв территориальной целостности, суверенитета, независимости и безопасности нашего государства.

В Дорожной карте индивидуальных санкций выделены, среди прочего, пропагандисты, последовательно воспроизводящие лживые нарративы в соответствии с политикой Кремля, закладывая идеологический фундамент для российской войны и скрывая и в дальнейшем совершаемые военные преступления.

Пропагандисты разделены на две большие группы: те, кто генерирует идеи для пропаганды (идеологи, эксперты, ученые) и те, кто распространяет эти идеи (журналисты, артисты и звезды).

Среди тех, кто вовлечен в распространение информации в поддержку войны с Украиной, - не только журналисты или эксперты, но и те, кто являются "солдатами" в этой гибридной войне.

В Дорожную карту индивидуальных санкций также внесены артисты, которые не менее опасны, чем корпоративные пропагандисты, благодаря способности быстро и действенно распространить пропаганду на широкие массы.

"С начала полномасштабного вторжения многие из них посетили временно оккупированные территории Украины, выступили на концертах в поддержку России или публично поддержали режим Президента РФ и его войну. Их деятельность не связана с журналистикой, свободой выражения мнения или наукой, однако целенаправленно помогает усилиям военно-политического руководства России в Украине", - сообщил Ермак.

Международная рабочая группа рекомендует демократическим странам во всем мире включить в свои санкционные списки тех лиц, которые пока избежали этого.

Напомним, ранее группа Ермака-Макфола объяснила особенности признания России государством-спонсором терроризма.

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Андрей Ермак Российская Федерация
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