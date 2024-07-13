Группа демократов публично призвала Байдена сняться с выборов, - NYT

Группа из почти 20 демократов из Палаты представителей США публично призвала американского президента Джо Байдена прекратить участие в гонке за пост президента на выборах 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным издания, 19 конгрессменов-демократов из 213 в Палате представителей и один сенатор-демократ выступили с призывом к президенту Байдену выйти из гонки.

"Я считаю, что пора для президента Байдена передать эстафету", - сказал Майк Левин член Палаты представителей от Калифорнии.

В то же время сенатор от штата Вермонт Питер Уэлч прямо призвал Байдена снять свою кандидатуру.

"Ради блага страны я призываю президента Байдена снять свою кандидатуру с гонки", - сказал он.