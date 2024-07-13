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Группа демократов публично призвала Байдена сняться с выборов, - NYT

США, Суббота 13 июля 2024 17:49
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Группа демократов публично призвала Байдена сняться с выборов, - NYT Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Группа из почти 20 демократов из Палаты представителей США публично призвала американского президента Джо Байдена прекратить участие в гонке за пост президента на выборах 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, 19 конгрессменов-демократов из 213 в Палате представителей и один сенатор-демократ выступили с призывом к президенту Байдену выйти из гонки.

"Я считаю, что пора для президента Байдена передать эстафету", - сказал Майк Левин член Палаты представителей от Калифорнии.

В то же время сенатор от штата Вермонт Питер Уэлч прямо призвал Байдена снять свою кандидатуру.

"Ради блага страны я призываю президента Байдена снять свою кандидатуру с гонки", - сказал он.

Напомним, что ситуация вокруг президента обострилась после неудачных дебатов с его главным оппонентом и бывшим президентом США Дональдом Трампом. С тех пор внимание общества было приковано к Байдену.

Однако в течение последних недель Байден неоднократно допускал ошибки во время своих выступлений. Последняя значительная оговорка Байдена была связана с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В последний день саммита НАТО американский президент Джо Байден обмолвился и представил украинского президента Владимира Зеленского как российского диктатора Владимира Путина.

В своем материале РБК-Украина объясняло, влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг.

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