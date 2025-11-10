С декабря украинцы начнут получать по 6,5 тыс. грн в рамках "Теплой зимы": кто в списке

Однако получить такую выплату смогут только определенные категории граждан - те, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

По ее словам, речь идет о пакете программ помощи украинцам этой зимой - "Зимней поддержке", которую правительство разрабатывает по поручению президента.

"Это часть большого пакета поддержки - программа Минсоцполитики "Теплая зима". Это будет денежная помощь 6500 гривен для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Ее бюджет - 4,3 млрд грн. Средства пойдут на денежные выплаты 660 тыс. граждан", - пояснила Шуляк.

Кто сможет получить выплату

Дети под опекой или попечительством - 40 900 детей (общий объем средств - 265 млн грн);

Дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и ДДСТ, в том числе дети с инвалидностью - 1 000 детей (объем средств - 6,5 млн грн);

Люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ - 12 800 человек и дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам - 252 898 детей (общий объем средств - 1,7 млрд грн);

Дети из малообеспеченных семей до 18 лет - 335 863 ребенка (объем средств для - 2,1 млрд грн);

Одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход - 17 500 человек (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи - 113,7 млн грн).

Как отметила Елена Шуляк, отдельно за выплатой обращаться не нужно, выплата будет зачислена автоматически отдельным категориям граждан. Начисление будет осуществлено Пенсионным фондом Украины.

"Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту "Дія.Картка". Их можно будет потратить в течение 180 дней", - рассказала нардеп.