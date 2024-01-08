В декабре по программе "єВідновлення" создавалось по меньшей мере 30 жилых сертификатов в день

Декабрь стал рекордным по темпам роста показателей этапа программы "єВідновлення" - формировалось от 20 до 30 жилищных сертификатов в день. На старте запуска программы – в августе 2023 года и в начале сентября, это были единицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Этап компенсаций за уничтоженное жилье стартовал 1 августа, но первые 500 сертификатов было сформировано только 10 ноября. То есть в среднем в этот период создавалось не более 5 сертификатов в день. Впрочем, в дальнейшем темпы и объемы начали расти более чем просто - в начале декабря. были сформированы первые 1000 сертификатов, а сегодня их уже 1967. То есть менее чем за 2 последних месяца этот показатель вырос втрое", - подчеркнула нардеп.

Шуляк объяснила - создание жилищного сертификата "єВідновлення" означает для заявителя положительное решение по предоставлению компенсации за уничтоженное жилье и по выделению средств на приобретение нового дома.

Она также отметила, что достаточно высоки и показатели бронирований жилых сертификатов, средства из которых их владельцы уже могут тратить на покупку нового дома. Так, по ее словам, только за последние сутки было забронировано 17 сертификатов, а первый жилищный сертификат уже даже реализовала семья из Гостомеля, которая получает в обмен на него новый дом в Буче.

"В целом, по состоянию на сегодня уже забронировано 484 жилищных сертификата. Общая сумма забронированных средств на сегодня составляет 1 млрд гривен - и это показатели только за первые 9 дней с момента, когда у граждан появилась возможность бронировать соответствующие средства", - сообщила Шуляк.

Нардеп также напомнила - с 26 декабря каждый владелец жилищного сертификата, полученного от государства по программе "єВідновлення" в качестве компенсации за уничтоженное в результате войны жилье, может обменять его на новый дом. Чтобы приобрести новое жилье, нужно подать заявление на бронирование средств на покупку нового дома в Дії, но перед бронированием необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Для этого нужно обратиться в ЦНАП или нотариусы, которые имеют полномочия государственных регистраторов.

В целом, подытожила Шуляк, на сегодня сумма всех сформированных жилищных сертификатов "єВідновлення" уже превысила 3,5 млрд гривен.

Вместе со средствами, которые заявителям согласовали в качестве компенсации за поврежденное жилье - на его срочный ремонт, сумма всех согласованных компенсаций программы "єВідновлення" уже превысила 7 млрд грн.