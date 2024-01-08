У грудні за програмою "єВідновлення" створювалось щонайменше 30 житлових сертифікатів на день

Грудень став рекордним за темпами зростання показників етапу програми "єВідновлення" - формувалося від 20 до 30 житлових сертифікатів на день. На старті запуску програми - у серпні 2023 року і на початку вересня, це були одиниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Етап компенсацій за знищене житло стартував 1 серпня, але перші 500 сертифікатів було сформовано тільки 10 листопада. Тобто в середньому у цей період створювалося не більше 5 сертифікатів в день. Втім, надалі темпи і обсяги почали зростати більше ніж просто суттєво - на початку грудня було сформовано перші 1000 сертифікатів, а сьогодні їх вже 1967. Тобто, менше ніж за 2 останніх місяці цей показник зріс втричі", - наголосила нардеп.

Шуляк пояснила - створення житлового сертифікату "єВідновлення" означає для заявника позитивне рішення з надання компенсації за знищене житло і щодо виділення коштів на придбання нової домівки.

Вона також зазначила, що досить високими є і показники бронювань житлових сертифікатів, кошти з яких їх власники вже можуть витрачати на купівлю нової домівки. Так, за її словами, тільки за останню добу було заброньовано 17 сертифікатів, а перший житловий сертифікат вже навіть реалізувала родина з Гостомеля, яка отримує в обмін на нього нову домівку у Бучі.

"Загалом, станом на сьогодні вже заброньовано 484 житлових сертифікати. Загальна сума заброньованих коштів на сьогодні складає 1 млрд гривень - і це показники тільки за перші 9 днів з моменту, коли у громадян з‘явилася можливість бронювати відповідні кошти", - повідомила Шуляк.

Нардеп також нагадала - з 26 грудня кожен власник житлового сертифіката, отриманого від держави за програмою "єВідновлення" як компенсацію за знищене внаслідок війни житло, може обміняти його на нову домівку. Щоб придбати нове житло, потрібно подати заяву на бронювання коштів на купівлю нової домівки в Дії, але перед бронюванням необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Для цього потрібно звернутись в ЦНАП чи до нотаріусів, які мають повноваження державних реєстраторів.

Загалом, підсумувала Шуляк, на сьогодні сума всіх сформованих житлових сертифікатів "єВідновлення" вже перевищила 3,5 млрд гривень.

Разом з коштами, які заявникам погодили у якості компенсації за пошкоджене житло - на його терміновий ремонт, сума всіх погоджених компенсацій програми "єВідновлення" вже перевищила 7 млрд грн.