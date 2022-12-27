RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Декабрь снова покажет характер. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

Фото: синоптик рассказала о непогоде на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 28 декабря, в большинстве областей существенных осадков не предполагается, кроме отдельных регионов. При этом будет влажно за счет туманов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Осадки

"Только в восточных областях, в Полтавской, Сумской областях, в Днепре с районами и на юго-востоке близость атмосферного фронта обусловит небольшой мокрый снег и дождь", - рассказала она.

Но и там, как отмечает синоптик, уже днем все же будет больше просто плотной облачности, чем каких-либо существенных осадков.

Ветер

"Влажная погода будет сопровождаться завтра порывистым ветром западного направления, который будет иногда достигать значений сильного", - добавила Диденко.

Температура

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0+5, на юге +3+8 градусов.

Погода в Киеве

Как отметила Диденко, в столице 28 декабря существенные осадки маловероятны.

"Западный ветер ожидается порывистым, временами до сильного! Ночью в столице около нуля, завтра днем +1…+3 градуса", – констатировала она.

Как сообщалось, в течение 27-28 декабря на Ивано-Франковской высокогорье прогнозируется лавинная опасность, поэтому украинцам стоит воздержаться от походов в горы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день