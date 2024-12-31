За декабрь в России было уничтожено девять единиц подвижного железнодорожного состава, - ГУР
За декабрь бойцы ГУР уничтожили девять единиц подвижного железнодорожного состава на территории России. Их, в частности, использовали для перевозки оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"В декабре 2024 года на территории государства-агрессора России в результате пожаров уничтожено девять единиц подвижного состава железнодорожного транспорта, который враг в частности использовал для перевозки оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Так, было уничтожено:
- в Московской области - 1 тепловоз 1ТЭ116 и 2 электропоезда ЭП2Д;
- в Рязанской области - 2 электровоза ВЛ-80;
- в Тюменской области - 1 локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш;
- в Ростовской области - 1 электровоз ВЛ-80;
- в Свердловской области - 1 тепловоз УТМ-2М.
"Борьба с логистикой российской оккупационной армии продолжается!", - отметили в ГУР.
Удары по железным дорогам в России
Напомним, 27 декабря в Московской области произошел взрыв на железнодорожной станции. В результате этого были уничтожены вагоны поезда, который использует армия РФ.
Также на днях в России пожаловались на атаку дронов на Ростовскую область. Было повреждено локомотивное депо в Сальске.
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