RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грубое нарушение суверенитета Италии. В Госдепе США отреагировали на побег Усса

Фото: в Госдепе США отреагировали на побег из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора РФ Артема Усса (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Госдепартаменте США отреагировали на инцидент с побегом из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса, назвав его "грубым нарушением" Россией суверенитета Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

инистр юстиции Италии Карло Нордио принял меры дисциплинарного характера в отношении трех судей, назначивших домашний арест сыну российского губернатора Артему Уссу, позже бежавшего в РФ.

Напомним, что сын российского бизнесмена Александра Усса, которого должны были перевести в США, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИталия