Грубое нарушение суверенитета Италии. В Госдепе США отреагировали на побег Усса

В Госдепартаменте США отреагировали на инцидент с побегом из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса, назвав его "грубым нарушением" Россией суверенитета Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
инистр юстиции Италии Карло Нордио принял меры дисциплинарного характера в отношении трех судей, назначивших домашний арест сыну российского губернатора Артему Уссу, позже бежавшего в РФ.
Напомним, что сын российского бизнесмена Александра Усса, которого должны были перевести в США, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.
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