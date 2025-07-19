"Грубая сила - шанс для британца". Известный комментатор дал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Усик - Дюбуа: кто победит

"Это тот бой, на который одновременно и легко, и трудно давать прогноз.

Легко, ведь Александр Усик значительно превосходит своего соперника по уровню бокса. Но в супертяжелом дивизионе нельзя не учитывать удар. А он у Даниэля Дюбуа по-настоящему нокаутирующий. Британец сейчас имеет один из самых высоких процентов досрочных побед среди топ-50 боксеров гэвивейта. Грубая сила - это его шанс.

Кроме того, после первого боя против Усика британцу удалось вернуть веру в себя. Он провел три хороших боя. Одолел двух ранее непобедимых соперников, на стадионе "Уэмбли" во взрывном стиле уничтожил Энтони Джошуа. Если два года назад Дюбуа был мальчиком-претендентом, то сейчас он действительно производит впечатление мужчины-чемпиона.

Поэтому стоит ожидать агрессивного старта от британца. В то же время вряд ли он будет успешным - команда Усика, разумеется, готова к такому варианту развития событий.

Украинец не позволит по себе попадать, будет хорошо перемещаться на ногах, заставлять соперника промахиваться, перерабатывать его в дуэли передних рук. Таким образом отберет у него моральную уверенность, физически истощит - и заставит отказаться от продолжения во второй половине боя".

Где смотреть реванш онлайн

Для украинских болельщиков эксклюзивным транслятором поединка между Усиком и Дюбуа стал медиасервис MEGOGO.

Бой будет доступен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на специальном канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".

Просмотр потребует активной подписки на платформе, в частности "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Также поединок можно будет посмотреть на международной стриминговой платформе DAZN.

Этот сервис будет предоставлять доступ к поединку по системе Pay-Per-View (платы за просмотр), что означает необходимость отдельной оплаты для доступа к трансляции.