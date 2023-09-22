RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГРУ и ФСБ с помощью хакеров атакуют прокуратуру Украины, которая расследует преступления РФ

Фото: Юрий Щиголь (facebook.com/yurii.shchyhol)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия использует хакеров для атак на компьютерные системы правоохранительных органов Украины в попытке выявить и получить доказательства, связанные с российскими военными преступлениями.

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Хакеры, работающие в российских зарубежных, внутренних и военных разведывательных службах, активизировали кампании по цифровому вторжению на Офис генерального прокурора Украины и ведомства, документирующие военные преступления", - говорится в заявлении.

По его словам, произошло изменение направления: от акцента на энергетических объектах к правоохранительным учреждениям, которые ранее не подвергались столь частым кибератакам.

"Это смещение в сторону судов, прокуратуры и правоохранительных органов показывает, что хакеры собирают доказательства о военных преступлениях России в Украине с целью слежки за украинскими расследованиями", - добавил он.

За этими кибератаками стоят ГРУ и ФСБ

Шпионская деятельность будет отмечена в будущем отчете Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который будет опубликован в понедельник.

В отчете, с копией которого ознакомилось агентство Reuters, говорится о том, что хакеры также пытались собрать информацию об арестованных в Украине российских гражданах с целью "помочь этим людям избежать судебного преследования и вернуть их в Россию".

"Группы, которые, как мы определили, занимались этой деятельностью, являются частью российских спецслужб ГРУ и ФСБ", - сказал Щиголь.

Количество кибератак, задокументированных в Украине, выросло на 123% за первые шесть месяцев этого года по сравнению со второй половиной 2022 года.

Россияне взламывали камеры для отслеживания результатов ракетных ударов

Российские хакеры уделяют первоочередное внимание атакам на государственные органы и попыткам получить доступ к их серверам электронной почты, сказал Щиголь, не вдаваясь в подробности. 

Накануне вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные спецслужбы предупреждали о потенциальных кибератаках, которые могут нанести "побочный" ущерб глобальным компьютерным сетям.

Хотя на сегодня свидетельств о побочном эффекте мало, Россия регулярно использует хакерские атаки наряду с военными операциями. Щиголь заявил, что его ведомство обнаружило доказательства того, что российские хакеры получали доступ к камерам на территории Украины, чтобы отслеживать результаты ракетных ударов большой дальности и ударов беспилотников.

"Нужно понимать, что кибервойна не закончится даже после победы Украины на поле боя", - сказал Щиголь.

Российские кибератаки

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты предотвратили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ.

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБРоссийская ФедерацияГРУВойна в Украине