В ДРС закликали "Укрзалізницю" до прозорості тарифних рішень

Експертна група повинна обрати компромісний варіант щодо тарифів

Державна регуляторна служба (ДРС) не підтримала індексацію тарифів на вантажоперевезення, яку активно просуває "Укрзалізниця". Про це заявила глава ДРС Ксенія Ляпіна за підсумками наради з питання про підвищення тарифу.

Зокрема, за її словами, в найближчі кілька днів експертна група з представників УЗ, а також зацікавлених галузевих підприємств, виробить компромісний варіант.

"На мій погляд, повинна бути прозорість тарифних рішень з боку "Укрзалізниці", прогнозованість тарифів. Тому пропоную створити експертну робочу групу при Міністерстві інфраструктури, з представниками УЗ, а також асоціаціями, що представляють бізнес, і потім прийняти єдине рішення...", - підкреслила Ляпіна.

Компанія-монополіст вже отримала достатню кількість грошей від лібералізації вагонної складової. В УЗ відзначають, що гроші витрачені на інвестиції, але деякі експерти впевнені, що це досить великі кошти, які багато в чому можуть покрити і інші витрати.

При цьому керівництво залізничного перевізника запевняє, що для покриття видаткової частини потрібно збільшити тарифи на перевезення.

Нагадаємо, раніше голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков висловив сумнів у виваженості нового тарифу, який може завдати шкоди промисловості. Адже він підіймається щороку, а бізнес не може постійно платити більше і утримувати підприємство монополіста.