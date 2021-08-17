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Дощі на заході та спека: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 08:00
Дощі на заході та спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: захід України накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики прогнозують дощі у західних областях України. Крім того, спека буде у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській областях. В інших областях - мінлива хмарність та без опадів.

На заході вдень температура повітря складе +24+32, а вночі +16+19.

На півночі вдень буде +30+32, а вночі +15+17.

На півдні вдень буде +28+32, а вночі +16+18.

На сході вдень буде +30+32, а вночі +15+17.

У центрі вдень прогнозують +30+32, а вночі +15+18.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +17+19.

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