Грози, зливи та град: синоптики оголосили штормове попередження

В Україні 21 липня ускладняться погодні умови. Синоптики попереджають про значні дощі, град та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, сьогодні очікуються в західних областях.
Крім того, вранці та вдень у північних і центральних областях прройдуть значні дощі.
У південнихо бластях місцями негода супроводжуватиметься градом.
Вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, станом на ранок, унаслідок погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів.
Як раніше повідомлялося, сьогодні в багатьох областях різко знизилася температура повітря. Крім того, по всій Україні пройдуть дощі.