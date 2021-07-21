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Зливи та різке похолодання: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Середа 21 липня 2021 08:00
Зливи та різке похолодання: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: в Україні знизиться температура повітря 21 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні в багатьох областях різко знизиться температура повітря. Крім того, по всій Україні пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по Україні

Сьогодні на півночі країни, в центральних регіонах та на заході знизиться температура повітря.

Так, в північних та центральних областях вдень буде +22-24 градуси, вночі повітря опуститься до +16-18 градусів.

Показники термометрів в західних областях триматимуться вдень на рівні +22-24 градуси. Однак вночі буде значно прохолодніше - прогнозують +13-15 градусів.

При цьому у східних областях вдень буде найспекотніше по Україні. Наприклад, в Луганській області температура сягатиме +34 градусів вдень.

Дещо знизиться температура в Одеській та Миколаївській областях. Там прогнозують +26-28 градусів вдень та +19-21 вночі.

В Криму повітря прогріється до +30-32 градусів,а вночі триматиметься на рівні +22-24 градуси.

Зливи та різке похолодання: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікуються значні опади у вигляді дощу.

При цьому очікується похолодання до +21-23 вдень та +16-18 вночі.

Зливи та різке похолодання: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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