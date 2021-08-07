Грози, град та шквали: в половині областей України оголосили штормове попередження

В Україні на сьогодні оголошене штормове попередження. Погода погіршиться в половині областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

Так, грози, в окремих районах град та шквали (І рівень небезпечності, жовтий) очікуються у центральних, східних та південних областях, а саме в:

Вінницькій,

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Одеській,

Херсонській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

Дніпропетровській,

Харківській,

Полтавській.

Крім того, 7 серпня у східних областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.