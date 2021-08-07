Грози, град та шквали: в половині областей України оголосили штормове попередження
Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Getty Images)
В Україні на сьогодні оголошене штормове попередження. Погода погіршиться в половині областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
Так, грози, в окремих районах град та шквали (І рівень небезпечності, жовтий) очікуються у центральних, східних та південних областях, а саме в:
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській,
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Полтавській.
Крім того, 7 серпня у східних областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.