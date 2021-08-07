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Грози, град та шквали: в половині областей України оголосили штормове попередження

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Субота 07 серпня 2021 09:15
Грози, град та шквали: в половині областей України оголосили штормове попередження Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Україні на сьогодні оголошене штормове попередження. Погода погіршиться в половині областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

Так, грози, в окремих районах град та шквали (І рівень небезпечності, жовтий) очікуються у центральних, східних та південних областях, а саме в:

  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Полтавській.

Крім того, 7 серпня у східних областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Грози, град та шквали: в половині областей України оголосили штормове попередження

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Погода в Україні Штормове попередження
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