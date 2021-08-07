Грозы, град и шквалы: в половине областей Украины объявили штормовое предупреждение

В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Погода ухудшится в половине областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Так, грозы, в отдельных районах град и шквалы (И уровень опасности, желтый) ожидаются в центральных, восточных и южных областях, а именно в:

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Днепропетровской,

Харьковской,

Полтавской.

Кроме того, 7 августа в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.