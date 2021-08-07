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Грозы, град и шквалы: в половине областей Украины объявили штормовое предупреждение

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Суббота 07 августа 2021 09:15
Грозы, град и шквалы: в половине областей Украины объявили штормовое предупреждение Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Погода ухудшится в половине областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Так, грозы, в отдельных районах град и шквалы (И уровень опасности, желтый) ожидаются в центральных, восточных и южных областях, а именно в:

  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Полтавской.

Кроме того, 7 августа в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Грозы, град и шквалы: в половине областей Украины объявили штормовое предупреждение

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