Грозы, град и шквалы: в половине областей Украины объявили штормовое предупреждение
Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Погода ухудшится в половине областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
Так, грозы, в отдельных районах град и шквалы (И уровень опасности, желтый) ожидаются в центральных, восточных и южных областях, а именно в:
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Полтавской.
Кроме того, 7 августа в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.