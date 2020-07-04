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Град, шквали та грози: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Надзвичайні події     04.07.2020 - 15:27
Град, шквали та грози: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Фото: гроза в Києві (facebook.com/kievstolicaua)

Вітер місцями досягне 20 метрів на секунду

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, 4-5 липня погода в Україні погіршиться. Очікуються грози, град та пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, 4 липня у західних, північних, Вінницькій областях, вдень в Одеській області грози, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду.

У найближчі 3 години по Києву та області, і до кінця доби 4 липня будуть грози.

Крім того, 5 липня в північних, місцями центральних, Одеській областях, вночі і в Карпатах, і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні у західних, північних та деяких центральних областях будуть дощі та грози, а в південних регіонах очікується спека до +38 градусів тепла.

Також раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГідрометцентрДСНС
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