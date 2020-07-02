Грозові дощі повертаються на захід: прогноз погоди на сьогодні

У західній Україні сьогодні знову дощі та грози, але у всіх інших областях спекотно і без опадів. Температура повітря вдень складе +27 +33 градуси.

Про це свідчать дані УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях сьогодні сильні дощі та грози. Там температура повітря вдень складе +26 +29, а вночі +18 +20.

На півночі та в центрі країни сьогодні сухо та спекотно. Вдень буде +29 +32, а вночі +17 +20.

У східних та південних областях теж спекотно. Там температура повітря вдень складе +30 +33, а вночі +18 +22.

Фото: погода в Україні на 2 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні очікується помірна хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +29 до +32 градусів, а вночі від +16 до +20.

Фото: погода в Київській області на 2 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, внаслідок повені у західній Україні залишаються підтопленими 12 населених пунктів.

Крім того, в Одесі через сильний дощ затопило частину міста.