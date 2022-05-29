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Грозові дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Україна, Неділя 29 травня 2022 15:15
Грозові дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: 30 травня очікуються дощі та пориви вітру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На більшості території Україні завтра, 30 травня, прогнозуються дощі, а в деяких регіонах - грози. Проте температура повітря буде стабільною, без похолодань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра на заході країни очікуються помірні опади, а у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях - значний дощ. Крім того, на півночі та в центрі прогнозуються грози. На решті території країни буде сухо.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На правобережній частині України завтра очікуються шквали. Пориви будуть досягати 15-20 м/с.

Середня температура повітря не зміниться. Зокрема, стовпчики термометрів покажуть:

  • у західних областях вдень +20 +24 градуси, а вночі +10 +13;
  • на півночі вдень +21 +23, вночі +10 +13 градусів;
  • у східних областях вдень +27 +29 градусів, а вночі +12 +14;
  • на півдні вдень +20 +28, вночі +11 +16 градусів;
  • у центральних областях вдень +24 +28 градусів, а вночі +12 +14.

У столиці завтра буде волого. За даними синоптиків, пройде грозовий дощ. Вдень повітряу Києві прогріється до +21 +23 градусів, а ночі похолодає до +12 +14 градусів.

Грозові дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, синоптики попереджали, що в кінці травня в Україну прийде спека.

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